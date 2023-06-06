Картаполов заявил, что СМС-оповещение о повестке не будет приравниваться к ней юридически

Глава комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что СМС - это не повестка, а оповещение о том, что она сформирована

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. СМС-сообщения о мобилизации от Министерства обороны РФ будут информировать граждан о получении повестки, но сами не приравниваются к ней. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"СМС - это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована", - сказал он в эфире телеканала "РБК". Картаполов отрицательно ответил на вопрос, будут ли применяться предусмотренные законом санкции к человеку, который не получил такую СМС.

Председатель думского комитета подчеркнул, что точное содержание сообщения пока не сформулировано, но звучать оно будет примерно так: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах".

Накануне сообщалось, что в проекте постановления, разработанном по инициативе Минобороны России и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорилось о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации - в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку.