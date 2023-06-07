Эксперт заявил о способности авиаракет "Вихрь" уничтожить любой западный танк на Украине

В настоящее время ракета входит в состав вооружения вертолета Ка-52

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Управляемая ракета авиационного базирования "Вихрь" благодаря тандемной боевой части способна уничтожить любой западный танк, поставленный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

"Она [ракета "Вихрь"], в принципе, может уничтожить любые танки, которые сейчас поставляются Украине западными странами. Это сверхзвуковая ракета с тандемной боевой частью, очень мощная. Как и любой "Корнет", "Фагот" и "Конкурс-М" (российские противотанковые ракетные комплексы - прим. ТАСС). Ракета, которая там используется - 9М113М - тоже имеет тандемную боевую часть и вполне справляется с ними", - рассказал он.

Как объяснил эксперт, тандемная боевая часть ракеты предназначена для нейтрализации динамической защиты при ее наличии. "Предзаряд инициирует динамическую защиту, а затем на основную защиту действует основной заряд", - уточнил Суворов.

"Отмечалось, что Leopard 2А6 поставят небольшое количество, а все остальное - около 200 штук Leopard 1, у которого защита даже слабее советского танка Т-55. Примерно на уровне Т-34", - подчеркнул специалист.

6 июня в Минобороны РФ рассказали, что в ходе спецоперации Вооруженные силы РФ уничтожили на южнодонецком направлении 28 танков ВСУ, из них 8 Leopard производства ФРГ. Затем военное ведомство обнародовало видеозапись уничтожения иностранной бронетехники ВСУ, в том числе немецких танков Leopard. По оценкам экспертов, на кадрах видно, что в уничтожении техники был задействован комплекс "Вихрь".

В феврале в госкорпорации "Ростех" ТАСС сообщали, что немецкие танки Leopard 2 "обладают хорошей защитой, но могут быть эффективно поражены противотанковыми комплексами "Корнет", авиаракетами "Вихрь" и "Атака", а также 125-мм снарядами типа "Манго".

О ракете "Вихрь" и немецких танках

Управляемая авиаракета "Вихрь" предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики и беспилотники). Ракеты разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". По данным разработчика, максимальная скорость ракет составляет 610 м/с, дальность применения - от 800 до 8 000 м. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 мм.

Весной 2021 года "Калашников" завершил летные испытания ракеты "Вихрь-1" с улучшенными характеристиками. Отмечалось, что в ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с вертолета Ка-52 на полигоне Минобороны России. В результате доработки была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете.

В настоящее время ракета входит в состав вооружения Ка-52. Также ТАСС сообщал, что модернизированные ракеты "Вихрь-1" войдут в состав вооружения еще одного ударного вертолета - Ми-28Н. По мнению специалистов, "Вихрь" считается одним из наиболее эффективных противотанковых вооружений в мире.

Танк Leopard 2 считается одним из самых современных боевых танков на мировом рынке вооружений, однако он очень требователен к обслуживанию. 25 января 2023 года кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Берлин принял решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов вооруженных сил.