Войска РФ уничтожили три диверсионно-разведывательных группы ВСУ на купянском направлении

Также авиация нанесла удары по скоплениям живой силы, вооружений и военной техники противника

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Группировка войск "Запад" за минувшие сутки уничтожила три диверсионно-разведывательных группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы в полосе обороны 6-й общевойсковой и 1-й танковой армий", - заявил Зыбинский.

По его словам, также в ходе боевых действий на купянском направлении артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" огнем из гаубицы "Мста-С" уничтожили орудие противника Д-20 в районе урочища Ревучее. "Кроме того, военнослужащие группы специального назначения с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили артиллерийское орудие 2С9 "Нона" в районе населенного пункта Стельмаховка", - добавил Зыбинский.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" сообщил, что авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны. "Огнем из зенитного комплекса "Тор" уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказал Зыбинский.