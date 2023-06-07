ВСУ потеряли на херсонском направлении более 30 военных убитыми и несколько артсистем

Как сообщили в экстренных службах, уничтожены САУ 2С1 "Гвоздика" и гаубица М777

ГЕНИЧЕСК, 7 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении за минувшие сутки составили более 30 военнослужащих убитыми. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 "Гвоздика" и гаубица М777 производства США, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом; два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: пять военнослужащих ВСУ уничтожены, шестеро получили ранения различной степени тяжести; гаубица М777 с боекомплектом в районе населенного пункта Червонная Зорка, потери: три военнослужащих ВСУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести", - сообщил представитель экстренных служб.

Кроме того, ВСУ на херсонском направлении потеряли восемь лодок, при этом 16 военнослужащих погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести. Также российские силы нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Приозерное, потери ВСУ составили пять человек убитыми и двое ранеными.

Кроме того, по словам представителя экстренных служб, в островной зоне линии боевого соприкосновения, в устье Днепра, ВСУ потеряли убитыми еще 20 военнослужащих. Также российские силы уничтожили пять лодок и нанесли удары по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Кизомыс, Станислав и Солончаки.

На каховском участке ВСУ потеряли гаубицы Д-30, "Мста-Б", а также четыре миномета. Общие потери ВСУ здесь составили 24 военнослужащих убитыми и 15 ранеными.