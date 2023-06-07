Добровольцы в зоне СВО оценили эффективность винтовок МЦ 566 и МЦ 567

По показателю кучности винтовка МЦ 566 является одной из лучших в России, а в мире не уступает самым современным западным аналогам, сообщили в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бойцы добровольческих подразделений в зоне спецоперации высоко оценили эффективность снайперских винтовок МЦ 566 и МЦ 567 производства "ЦКИБ СОО" (Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия, входит в КБП холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Об этом в среду сообщили в холдинге.

"Бойцы добровольческих подразделений, участвующих в специальной военной операции на Украине, высоко оценили снайперские винтовки МЦ 566 и МЦ 567 производства филиала АО "КБП" - "ЦКИБ СОО" (входят в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Бойцы отзываются о них как о мощном современном оружии, доказавшем свою эффективность при выполнении боевых задач", - сообщили там.

Как отметили в холдинге, самозарядная снайперская винтовка МЦ 566 под патрон 7,62х51 является полностью оригинальной разработкой, конструкция которой позволяет добиться показателей кучности в 0,5 МОА (угловой минуты). По показателю кучности винтовка является одной из лучших в России, а в мире не уступает самым современным западным аналогам.

МЦ 567 - более мощная винтовка под специальный снайперский патрон СПЦ-12,7, разработанный и производящийся "ЦКИБ СОО". "Большая дальность эффективной стрельбы МЦ 567 дает возможность стрелку оставаться вне досягаемости прицельного огня стрелкового оружия обычных калибров. Современные интеллектуальные прицельные комплексы в сочетании с автоматикой и комфортной отдачей позволяют вести огонь из МЦ 567 с высокой скорострельностью и уверенно поражать цели в любое время суток в различных погодных условиях", - отметили в "Высокоточных комплексах".