Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на одном из предприятий "Алмаз-Антея"

Главе Минобороны РФ доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВО

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации "Алмаз-Антей", сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны", - сказали в ведомстве.

"Министр обороны отметил, что продукция, выпускаемая корпорацией "Алмаз-Антей" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции", - добавили в Минобороны РФ.

Шойгу в "Алмаз-Антее" доложили о расширении производственных мощностей для обеспечения войск современными комплексами ПВО. "Генеральный директор предприятия доложил министру обороны РФ о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны. По его словам, "создание новых производственных мощностей позволит в два раза поднять возможности предприятия", - сообщили в ведомстве.

По его данным, глава концерна "Алмаз Антей" Ян Новиков доложил министру, что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции. "Он подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика. Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника", - говорится в сообщении.

В МО РФ отметили, что Шойгу указал на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам.