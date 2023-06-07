Минобороны РФ сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода Тольятти - Одесса

Ведомство сообщило о пострадавших

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате есть пострадавшие. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса. В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения", - заявил Конашенков.

По его словам, пострадавшим оказана медицинская помощь. "В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - уточнил Конашенков.