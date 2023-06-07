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обновлено 7 июня, 11:24
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода Тольятти - Одесса

© Минобороны России

Ведомство сообщило о пострадавших

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области, в результате есть пострадавшие. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти - Одесса. В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения", - заявил Конашенков.

По его словам, пострадавшим оказана медицинская помощь. "В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - уточнил Конашенков.

  

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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