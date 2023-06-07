МО РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Уничтожено 70 украинских военных

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки уничтожили более 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на этом направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Площанка, Кармазиновка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

"За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков. По его словам, в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.