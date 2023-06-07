МО РФ сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону ВС России в районе Артемовска

Цели наступления противник не добился, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону Вооруженных сил РФ в районе Артемовска, цели наступления противник не добился. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южнодонецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артемовска. <…> Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено", - сказал он.