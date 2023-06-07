7 июня, 11:10,
обновлено 7 июня, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о попытке ВСУ прорвать оборону ВС России в районе Артемовска

© Минобороны России

Цели наступления противник не добился, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону Вооруженных сил РФ в районе Артемовска, цели наступления противник не добился. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южнодонецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артемовска. <…> Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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