7 июня, 11:11

МО РФ сообщило об отражении за сутки трех атак ВСУ в районах Нескучного и Левадного в ДНР

© Минобороны России

Российские войска отразили за сутки три атаки ВСУ в районах Нескучного и Левадного в ДНР - МО РФ. 

© Информационное агентство ТАСС
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