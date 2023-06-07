Средства ПВО РФ сбили украинские истребители МиГ-29 и Су-27 в Запорожской области и ДНР

За сутки также уничтожены 22 беспилотника

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР и Запорожской области, перехватили 24 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также уничтожили 22 беспилотника. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29. За сутки перехвачено 24 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его данным, за сутки уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Донецк, Верхнеторецкое, Горняк Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Ильченково, Инженерное Запорожской области, Садовое и Голая Пристань Херсонской области.

Конашенков отметил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 438 самолетов, 238 вертолетов, 4 527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 634 танка и других боевых бронированных машин, 1 119 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 771 единица специальной военной автомобильной техники.