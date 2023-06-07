Совфед одобрил закон об установлении 21 ноября Дня военной присяги

Согласно сопроводительным документам, учреждение такой даты направлено на воспитание российских граждан

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об установлении 21 ноября Дня военной присяги.

Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Как говорится в сопроводительных документах, учреждение такой даты направлено на воспитание российских граждан, прежде всего молодежи, "в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу".

Отмечается, что учреждение новой даты закрепит на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.