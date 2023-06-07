МО РФ сообщило о пресечении деятельности трех групп украинских диверсантов в ЛНР

Кроме того, за сутки на купянском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ пресекли в Луганской Народной Республике деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в течение суток на купянском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. "Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кулаговка, Кисловка, Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - заявил Конашенков.