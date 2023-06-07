7 июня, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, уничтожено до 60 украинских военных

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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