МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, уничтожено до 60 украинских военных

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.