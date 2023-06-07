МО РФ сообщило о потерях на южнодонецком направлении

По данным ведомства, уничтожены более 190 украинских военных

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили более 190 украинских военных на южнодонецком направлении. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего на южнодонецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, 8 танков, в том числе 2 колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка "Гиацинт-Б", - заявил Конашенков.