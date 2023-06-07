7 июня, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о потерях на южнодонецком направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, уничтожены более 190 украинских военных

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили более 190 украинских военных на южнодонецком направлении. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Всего на южнодонецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, 8 танков, в том числе 2 колесных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка "Гиацинт-Б", - заявил Конашенков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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