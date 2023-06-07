МО РФ рассказало о потерях ВСУ в Артемовске

По данным ведомства, уничтожено до 415 украинских военных

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки в ходе боев в районе Артемовска до 415 украинских военных. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в течение прошедших суток активными действиями Южной группировки войск были успешно отражены восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населенных пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артемовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населенного пункта Клещеевка.

"В ходе боев за сутки уничтожено до 415 украинских военнослужащих, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.