Миронов попросил Шойгу дать статус участника СВО срочникам, защищающим границу от ВСУ

Такие военнослужащие должны получать соответствующее денежное довольствие, отметил руководитель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Военнослужащие, проходящие службу по призыву, выполняющие задачи по отражению атак украинских диверсионных групп на границе РФ, должны иметь статус участника специальной военной операции (СВО) и получать соответствующее денежное довольствие. Об этом говорится в письме руководителя партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова министру обороны РФ Сергею Шойгу (документ есть в распоряжении ТАСС).

"В последнее время участились случаи прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на территорию Белгородской области и других областей Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости с границей Украины. По сообщениям российских СМИ и других информационных ресурсов, в отражении террористических актов и диверсий ДРГ противника принимают участие в том числе военнослужащие, проходящие военную службу в Вооруженных силах РФ по призыву", - написал Миронов, отметив, что срочники, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, не обладают статусом участника СВО.

В связи с этим лидер справороссов попросил министра обороны рассмотреть возможность наделения срочников статусом участника спецоперации, при этом нужно предусмотреть "соответствующее денежное довольствие, иные выплаты и льготы для них и членов их семей".

В комментарии ТАСС Миронов заявил, что данная мера будет справедливым шагом по отношению к солдатам-срочникам, так как они несут не меньше рисков, чем военнослужащие, которые принимают участие в СВО на территориях новых регионов. "Эти военнослужащие выполняют задачи по защите нашей Родины, хотя изначально не были для этого предназначены. Приравнивание солдат-срочников к участникам СВО будет справедливым шагом по отношению не только к солдатам, но и их семьям", - сказал Миронов.