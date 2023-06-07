7 июня, 14:09,
обновлено 7 июня, 14:41

Минобороны РФ сообщило о проведении воздушного патрулирования в АТР с ВВС Китая

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На отдельных участках патрулирования российские и китайские стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители, отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии (ВВС НОАК) Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"7 июня 2023 г. ВКС России и ВВС НОАК провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", - сообщили в ведомстве.

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Там отметили, что совместный полет длился около 8 часов. Истребительное прикрытие на всем маршруте осуществлялось российскими Су-30СМ, Су-35С китайскими "Цзянь-11б". В ходе патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в КНР, на отдельных этапах стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.

В Минобороны РФ подчеркнули, что полеты стратегических ракетоносцев РФ и КНР проходили в соответствии с международным правом, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Там также добавили, что патрулирование проходило в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год и не направлено против третьих стран.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - заявили в ведомстве. 

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РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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