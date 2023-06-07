Командир заявил, что ВСУ предприняли попытку наступления на запорожском участке

Противник понес потери и был отброшен, заявил командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду предприняли попытку наступления на село Лобковое в Запорожской области, но понесли потери. Об этом сообщил ТАСС командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али.

"ВСУ сегодня предприняли попытку наступления на населенный пункт Лобковое, по меньшей мере 15 БМП и 5 танков, около 100 человек пехоты. Однако понесли потери, были остановлены и отброшены", - сказал собеседник агентства.

Командир подразделения допустил, что сейчас ВСУ на этом участке проводят перегруппировку. "Подтягивают резервы и готовятся к новой волне наступления", - добавил он.

В понедельник вечером Минобороны РФ сообщило, что группировка войск "Восток" остановила наступление ВСУ на Времевском выступе южнодонецкого направления, которое продолжалось 4 и 5 июня. Вооруженные силы РФ уничтожили до 1,5 тыс. украинских военнослужащих, 28 танков и 109 боевых бронированных машин.