Войска РФ уничтожили "Ланцетом" самоходку Krab на южнодонецком направлении

Также были поражены опорные пункты Вооруженных сил Украины в Малых Щербаках, Новоандреевке, Степовом, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили на южнодонецком направлении самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов в четверг.

"Мотострелковыми подразделениями уничтожено два танка, четыре автомобиля и живая сила в районе Времевки. Уничтожено 3 танка, 12 бронеавтомобилей, 3 пикапа, грузовой автомобиль и живая сила противника севернее Новодонецкого. Артиллерийским огнем уничтожено 3 бронеавтомобиля, 4 грузовика и живая сила ВСУ в районе совхоза "Октябрь", американская гаубица М-777 в районе Шахтерского. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в Доброволье. Расчетами зенитно-ракетного комплекса "Тор" уничтожен беспилотный летательный аппарат "Фурия", - сказал он.

Кроме того, по словам Чехова, артиллерия группировки на запорожском направлении уничтожила пикап и живую силу противника в районе Малой Токмачки, а также опорные пункты Вооруженных сил Украины в Малых Щербаках, Новоандреевке, Степовом. Расчетами зенитно-ракетного комплекса "Оса" сбиты украинские беспилотники "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".