Группировка "Восток" не допустила прорыва ВСУ и удержала рубежи в районе Новодаровки

Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов подчеркнул, что командир мотострелковой роты капитан Рустам Хисматов грамотно организовал боевую работу вверенного ему подразделения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Группировка сил "Восток" не допустила прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новодаровки и удержала выгодный рубеж. Это произошло благодаря грамотной организации боевой работы военнослужащего группировки войск, командира мотострелковой роты капитана Рустама Хисматова, сообщил ТАСС начальник пресс-центра "Востока" Олег Чехов.

Он отметил, что Хисматов, находясь на переднем крае обороны вблизи населенного пункта Новодаровка, грамотно организовал боевую работу вверенного подразделения, личный состав которого своевременно вскрыл силы наступающего противника.

"Капитан Хисматов своевременно принял решение о вводе в бой бронегруппы на БМП-2, которая успешно поразила технику и живую силу ВСУ. Благодаря решительным действиям капитана Хисматова личный состав подразделения не допустил прорыва противника и обеспечил удержание выгодного рубежа", - рассказал он.