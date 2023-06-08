Замминистра обороны наградил отражавших атаки ВСУ на южнодонецком направлении военных

Генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил военнослужащим государственные награды в одном из медицинских учреждений Южного военного округа

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих, проявивших мужество и отвагу при удержании позиций в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Офицерам и солдатам подразделений группировки войск "Восток", проявившим мужество и отвагу при удержании позиций в ходе наступления ВСУ на южнодонецком направлении, вручены государственные награды. В одном из медицинских учреждений Южного военного округа государственные награды - ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест - отличившимся военнослужащим вручил заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемыкин", - говорится в распространенном сообщении.

Как добавили в ведомстве, на позициях на южнодонецком направлении боевые ордена и медали получили военнослужащие объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, проявившие мужество и героизм при отражении попыток наступления ВСУ.