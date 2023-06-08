8 июня, 04:55

Минобороны показало, как Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Всего было уничтожено четыре бронированных машины противника

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили высокоточными ракетами бронетехнику и военных Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Соответствующее видео распространило в четверг Минобороны РФ.

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"Экипажи вертолетов высокоточными управляемыми ракетами наносят удары по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике противника", - уточнили в ведомстве.

На кадрах видеоконтроля видно точное попадание управляемых ракет по целям ВСУ. Экипажи вертолетов уничтожили четыре боевых бронированных машин противника.  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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