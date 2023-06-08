8 июня, 05:03
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об уничтожении офицеров ВСУ, командовавших наступлением под Белогоровкой

Как сообщил подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко, среди них могли быть офицеры из стран - членов НАТО

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие нанесли удар по командно-наблюдательному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив офицерский состав, руководивший наступлением в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР. Как сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, среди ликвидированных военных могли быть офицеры из стран - членов НАТО.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка", - сказал он.

Марочко уточнил, что украинский пункт управления был выявлен разведорганами Вооруженных сил РФ. "После передачи координат артиллерийскому гаубичному самоходному дивизиону был нанесен огневой удар, в результате которого командно-наблюдательный пункт был уничтожен вместе с офицерским составом, руководящим боем. По неподтвержденной информации, среди офицеров были иностранцы, предположительно из блока НАТО", - отметил собеседник агентства.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что артиллерия соединения нанесла огневое поражение долговременной огневой точке противника в районе Белогоровки. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация