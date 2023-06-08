8 июня, 05:10,
обновлено 8 июня, 05:33
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о попытках ВСУ осуществить полномасштабное наступление в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", это происходит в течение трех - четырех дней

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ВСУ осуществляют попытки полномасштабного наступления в Запорожской области уже в течение трех-четырех дней. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"По сути, на мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех", - сказал он в эфире "Соловьев live".

В ночь на 8 июня Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

7 июня командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али сообщал ТАСС, что ВСУ предприняли попытку наступления на село Лобковое в Запорожской области, но понесли потери. 

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