Рогов сообщил о попытках ВСУ осуществить полномасштабное наступление в Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", это происходит в течение трех - четырех дней

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ВСУ осуществляют попытки полномасштабного наступления в Запорожской области уже в течение трех-четырех дней. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По сути, на мой взгляд, идет попытка полномасштабного наступления на протяжении трех дней, даже четырех", - сказал он в эфире "Соловьев live".

В ночь на 8 июня Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Огонь велся, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

7 июня командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али сообщал ТАСС, что ВСУ предприняли попытку наступления на село Лобковое в Запорожской области, но понесли потери.