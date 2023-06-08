Минобороны показало уничтожение с дрона РЛС германской IRIS-T

В ведомстве рассказали, что российские войска при этом использовали барражирующий боеприпас

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские войска при помощи барражирующего боеприпаса уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM, поставленного Германией на Украину. Кадры объективного контроля поражения цели распространило в четверг Министерство обороны РФ.

"Минобороны России опубликовало кадры видеоконтроля поражения многофункциональной радиолокационной РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM производства Германии, стоящей на вооружении украинских националистов. Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена", - говорится в комментарии к видео.

Первую систему IRIS-T SLM Германия передала Украине в октябре 2022 года. В IRIS-T SLM используются модернизированные авиационные ракеты класса "воздух - воздух" IRIS-T. Их отличительная особенность - инфракрасная головка самонаведения, которая обеспечивает отбор целей и нечувствительность к новейшим тепловым ловушкам, применяемым современной авиацией для защиты от подобных средств поражения. Дальность пуска ракеты IRIS-T SLM - 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.