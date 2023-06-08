В ЛНР сообщили о росте потерь ВСУ втрое на луганском направлении

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что это связано "с активными наступательными действиями со стороны врага"

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО) на луганском направлении за неделю возросли в три раза. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В зоне ответственности южной группировки войск на луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери противника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (с понедельника по среду - прим. ТАСС) увеличились втрое", - сказал он.

Марочко отметил, что рост потерь среди личного состава киевских силовиков связан "с активными наступательными действиями со стороны врага".

В среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ пресекли в ЛНР деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.