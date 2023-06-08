Рогов сообщил, что ВСУ потеряли более 30 единиц техники за день на запорожском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", это произошло во время попыток украинских военнослужащих перейти в контрнаступление

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 30 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены за один день на запорожском направлении во время попыток украинских подразделений перейти в контрнаступление. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Только за один день попыток наступления количество уничтоженной техники боевиков ВСУ на запорожском фронте перевалило за 30. И это по самым скромным подсчетам", - написал он в Telegram-канале.

Минобороны РФ пока не комментировало текущую ситуацию на запорожском участке линии боевого соприкосновения.

В среду вечером командир подразделения "Шторм Z" с позывным Али сообщил ТАСС, что ВСУ предприняли попытку наступления на село Лобковое в Запорожской области, но понесли потери.