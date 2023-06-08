8 июня, 09:22,
обновлено 8 июня, 09:48
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о регулярных обстрелах ВСУ Артемовска

Украинские военнослужащие пытаются найти уязвимости в обороне города, заявил врио главы ДНР

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Украинские войска регулярно обстреливают Артемовск (украинское название - Бахмут) из артиллерийских орудий и минометов, пытаются найти уязвимости в его обороне. Об этом сообщил в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Артемовск. Противник регулярно совершает попытки найти уязвимости. Совершает регулярные артиллерийские обстрелы", - сказал он в эфире Первого канала, добавив, что также при обстрелах применяются минометы. По словам Пушилина, постоянные обстрелы значительно затрудняют работы по восстановлению мирной жизни в городе.

Бои за освобождение Артемовска, расположенного на севере ДНР, завершились 20 мая 2023 года. Эта битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО. Ранее город был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе и одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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