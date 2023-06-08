Участниками СВО стали около 15 тыс. сотрудников МВД

Глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что 480 из них удостоены государственных наград

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Около 15 тыс. сотрудников МВД России стали участниками специальной военной операции, 480 из них удостоены государственных наград. Об этом сообщили глава ведомства Владимир Колокольцев.

"В условиях крайне сложной оперативной обстановки личный состав достойно и с полной самоотдачей выполняет возложенные задачи на территории новых субъектов в зоне специальной военной операции. Ее участниками стали около 15 тыс. наших сотрудников, 480 из них удостоены государственных наград, 630 - ведомственных", - процитировали слова главы МВД в пресс-центре ведомства.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, Колокольцев провел торжественную церемонию, посвященную присвоению специальных званий сотрудникам министерства. Открывая мероприятие, он отметил, что в целом министерством проведена значительная работа по всем ключевым направлениям оперативно-служебной деятельности. "Благодаря самоотверженности и мужеству полицейских предотвращены или раскрыты особо тяжкие преступления террористической направленности. Выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп и их пособников. Из тайников и схронов изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", - отметил Колокольцев.

Глава ведомства сделал акцент на том, что в основе достигнутых результатов лежит высокий уровень профессионализма, верность избранному делу, многолетний управленческий опыт и лидерские качества сотрудников, которыми обусловлен их авторитет среди подчиненных.