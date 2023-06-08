Картаполов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в настоящее время

Глава комитета Госдумы по обороне напомнил, что в случае появления необходимости в мобилизации призывать путем СМС никого не будут

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Необходимость мобилизации в РФ на сегодняшний день отсутствует, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"На сегодня необходимости в мобилизации нет. [Зампред Совета безопасности РФ] Дмитрий Анатольевич Медведев, буквально на днях выступая, назвал цифру - у нас 137 тыс. военнослужащих, которых приняли на контракт за последнее время. И, по моим данным, этот поток постоянный и неостановимый", - сказал депутат в эфире телеканала "Соловьев Live".

При этом Картаполов отметил, что в мобилизационном резерве РФ сегодня достаточно людей. "И новая автоматизированная система воинского учета, цифровая, позволит нам пополнить возможности", - добавил глава комитета.

Он также напомнил, что в случае появления необходимости в мобилизации призывать путем СМС никого не будут. "Повестка и СМС - это разные вещи. <...> В постановлении правительства, проект которого был опубликован, черным по белому написано, что о формировании повестки может быть проведено оповещение с помощью СМС", - подчеркнул Картаполов. По его словам, система сделана исключительно для дополнительного удобства граждан, поскольку мобильная связь доступна практически всегда и для всех.

Ранее сообщалось, что в проекте постановления, разработанном по инициативе Минобороны России и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорилось о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации. В частности, предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку.