Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорыва обороны ВС РФ на запорожском направлении

По словам министра обороны, ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек при попытке наступления на этом направлении

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Вооруженные силы (ВС) РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысяч человек, противник был остановлен. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сказал он.

По словам министра, силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. "На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в результате двухчасового боя ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили.

Также, по данным Шойгу, за сутки ведения боевых действий 7 июня ВСУ потеряли 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения.