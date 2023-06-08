Трутнев заявил, что ТОР "Патриотическая" в ДФО должна заработать в ближайшее время

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо обеспечить работу всех оборонных предприятий, которые расположены в округе

ТАСС, 8 июня. Территория опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" должна заработать в ближайшее время, заявил журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы сейчас должны обеспечить работу всех оборонных предприятий, которые расположены на Дальнем Востоке. Мы считаем очень важным поддержать развитие новых предприятий, создание их, разработку новых технологий. Для этого специально сконструирована оболочка территории опережающего развития "Патриотическая". Она должна в ближайшее время начать работать", - сказал он по итогам Совета ДФО.

Трутнев добавил, что на Совете также обсуждались вопросы, связанные с поддержкой СВО, с повышением инвестиционной привлекательности всех субъектов Дальнего Востока, с подготовкой к Восточному экономическому форуму.

Создать территорию опережающего развития под проекты оборонной промышленности Трутнев предложил в конце января 2023 года. Резиденты ТОР, выпускающие продукцию двойного и военного назначения, смогут получать льготные кредиты по ставке 1% и другие государственные меры поддержки.