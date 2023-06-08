8 июня, 14:31,
обновлено 8 июня, 14:39
Военная операция на Украине

Шойгу проверил подготовку техники на арсеналах ЗВО перед ее отправкой в зону спецоперации

© Минобороны России

Министр обороны проверил прием и содержание бронетанкового вооружения и техники

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность техники и оружия на арсеналах и базах Западного военного округа к отправке в зону спецоперации. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции. В ходе работы на одной из баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска", - сообщили там. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация