Шойгу проверил подготовку техники на арсеналах ЗВО перед ее отправкой в зону спецоперации

Министр обороны проверил прием и содержание бронетанкового вооружения и техники

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность техники и оружия на арсеналах и базах Западного военного округа к отправке в зону спецоперации. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции. В ходе работы на одной из баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска", - сообщили там.