Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от предприятий

Начальник базы резерва ЗВО доложил министру обороны о проведении мероприятий по сокращению сроков подготовки техники

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сроки приема военной техники от предприятий и ее подготовка к отправке в подразделения Вооруженных сил России должны быть сокращены. Такое требование выдвинул министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу в четверг во время посещения арсеналов и баз хранения Западного военного округа (ЗВО).

"Министр обороны РФ потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и в кратчайшее время готовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил РФ", - сообщили в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, начальник базы резерва ЗВО доложил Шойгу о проведении мероприятий по сокращению сроков подготовки техники. По его словам, по отдельным видам работ удалось повысить оперативность в несколько раз.