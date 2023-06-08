Шойгу отметил своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям в зоне СВО

Министр обороны проверил организацию выполнения техобслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям в зоне СВО. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Там сообщили, что на арсенале хранения артиллерийских боеприпасов и ракет Шойгу проверил организацию выполнения регламентного технического обслуживания, ремонта и снаряжения боеприпасов.

"Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки", - сообщили там.