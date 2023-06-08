Шойгу потребовал устанавливать допзащиту на бронетехнику с учетом опыта СВО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу потребовал устанавливать дополнительную защиту на бронетехнику с учетом опыта спецоперации перед ее отправкой в воинские части. Об этом в четверг заявили в Минобороны России по итогам инспекционного визита главы ведомства на арсеналы и базы хранения Западного военного округа.

"Сергей Шойгу обратил внимание командования базы и руководства Главного автобронетанкового управления МО РФ на установку перед отправкой бронетехники в воинские части дополнительной защиты с учетом опыта специальной военной операции", - говорится в сообщении.