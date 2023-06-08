8 июня, 15:46,
обновлено 8 июня, 15:56
Военная операция на Украине

Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину о результатах боя на запорожском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Об этом сообщил командующий группировкой Вооруженных сил России на запорожском направлении Александр Романчук

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов утром доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах ночного боя на запорожском направлении. Об этом сообщил в четверг командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

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"Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя", - заявил Романчук. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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