Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину о результатах боя на запорожском направлении

Об этом сообщил командующий группировкой Вооруженных сил России на запорожском направлении Александр Романчук

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов утром доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах ночного боя на запорожском направлении. Об этом сообщил в четверг командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя", - заявил Романчук.