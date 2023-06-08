МО РФ: ВСУ потеряли три танка Leopard при попытке наступления на запорожском направлении

Также потери Вооруженных сил Украины составили до 350 человек личного состава и свыше 10 боевых машин пехоты

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 танков, включая 3 Leopard, при попытке наступления ночью на запорожском направлении. Об этом сообщил командующий группировкой Вооруженных сил РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе 3 Leopard, и более 10 боевых машин пехоты", - заявил Романчук.

По его словам, первые потери противник понес при преодолении минных полей, с выходом к которым четыре танка противника подорвались, в том числе была уничтожена установка разминирования. "Затем включились в огневое поражение противника расчеты противотанковых ракетных комплексов подразделений специального назначения, общевойсковых подразделений на переднем крае. Противник был вынужден остановиться и, понеся потери, отказаться от преодоления минных полей", - добавил он.

В дальнейшем огневое поражение наносила оперативно-тактическая авиация, которая с помощью противотанковых управляемых ракет поразила девять танков и боевых машин пехоты. Одновременно артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы подавили артиллерию противника. Огневое поражение продолжили артиллеристы и все огневые силы первого эшелона.

"Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему связи противника, а также каналы управления беспилотных летательных аппаратов", - добавил Романчук. По его словам, зенитчиками было сбито 11 дронов.