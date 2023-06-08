МО РФ сообщило об уничтожении девяти бронемашин ВСУ на запорожском направлении

Как отметил командующий на этом направлении группировкой ВС РФ Александр Романчук, противник ночью предпринял попытку перехода в наступление

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация РФ в течение ночи с помощью противотанковых управляемых ракет уничтожила девять танков и боевых машин пехоты противника, который пытался наступать на запорожском направлении. Об этом сообщил в четверг командующий на этом направлении группировкой ВС РФ генерал-полковник Александр Романчук.

Он сообщил, что противник на запорожском направлении ночью предпринял попытку перехода в наступление. В результате он понес потери, отказался от дальнейшего наступления и отошел.

"Огневое поражение наносилось оперативно-тактической авиацией. Наши летчики, действуя с предельно низких и предельно малых высот наносили поражение противотанковыми управляемыми ракетами. Их вклад в огневое поражение составил девять танков и боевых машин пехоты", - сказал он.