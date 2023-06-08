8 июня, 16:05
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о первых серьезных потерях ВСУ на минных полях при попытке наступления

© Минобороны России/ ТАСС

Как отметил командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении Александр Романчук, после подключения российских общевойсковых подразделений и спецназа Вооруженные силы Украины отказались от продвижения через этот участок

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при ночной попытке наступления на запорожском направлении понесли первые серьезные потери при преодолении минных полей, а после подключения российских общевойсковых подразделений и спецназа совсем отказались от продвижения через этот участок, сообщил командующий группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

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"Первые серьезные потери противник пронес при преодолении минных полей. С выходом к минным полям четыре танка противника подорвались, в том числе была уничтожена установка разминирования. Затем включились в огневое поражения противника расчеты противотанковых ракетных комплексов подразделений специального назначения, общевойсковых подразделений на переднем крае. Противник был вынужден остановиться и, понеся потери, отказаться от преодоления минных полей", - сказал Романчук. 

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© Информационное агентство ТАСС
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