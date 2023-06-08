8 июня, 16:22
Военная операция на Украине

Подразделения РЭБ подавили систему связи ВСУ на запорожском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Зенитчиками было сбито 11 БПЛА, сообщил командующий группировкой ВС РФ генерал-полковник Александр Романчук

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской группировки войск подавили систему связи и каналы управления БПЛА подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявших попытку прорыва на запорожском направлении. Об этом сообщил в четверг командующий группировкой ВС РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему связи противника, а также каналы управления беспилотных летательных аппаратов", - сказал он. По словам командующего, зенитчиками было сбито 11 БПЛА. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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