Подразделения РЭБ подавили систему связи ВСУ на запорожском направлении

Зенитчиками было сбито 11 БПЛА, сообщил командующий группировкой ВС РФ генерал-полковник Александр Романчук

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской группировки войск подавили систему связи и каналы управления БПЛА подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявших попытку прорыва на запорожском направлении. Об этом сообщил в четверг командующий группировкой ВС РФ на данном направлении генерал-полковник Александр Романчук.

"Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему связи противника, а также каналы управления беспилотных летательных аппаратов", - сказал он. По словам командующего, зенитчиками было сбито 11 БПЛА.