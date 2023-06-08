МО РФ: на запорожском направлении наступали наиболее подготовленные резервы ВСУ

По словам командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова, в их числе была 47-я механизированная бригада, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая наступала на запорожском направлении, включала в себя наиболее подготовленные соединения и части. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

"Изначально на 58-ю армию была возложена тяжелейшая миссия по обороне одного из важнейших стратегических направлений - запорожского. Поэтому группировка противника, которая была собрана и создана, включала в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части. Одной из них является 47-я механизированная бригада, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ. В данной операции ее предназначением был прорыв обороны", - сказал он.