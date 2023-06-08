8 июня, 16:23
Военная операция на Украине

"Двойки" вертолетов РФ уничтожали до 7 целей, отражая атаки ВСУ на запорожском направлении

По словам командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова, "каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время ночной попытки атаковать на запорожском направлении в результате каждого вылета пары вертолетов армейской авиации РФ теряли до семи танков или бронеобъектов. Об этом сообщил в четверг командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

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"Армейская авиация как всегда поддержала с неба. Выпало очень много важных задач. Каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника. За один вылет 2 вертолета практически уничтожали от 5 до 7 танков и бронеобъектов противника", - заявил он на записи, распространенной Минобороны РФ. 

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