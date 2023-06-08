В МО РФ отметили важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ на запорожском направлении

По словам командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова, ей традиционно досталась самая тяжелая работа

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пехота сыграла главную роль в ночном бою на запорожском направлении, ей традиционно досталась самая тяжелая работа.

Об этом заявил в четверг командующий 58-й армией ЮВО генерал-майор Иван Попов.

"Наиболее важную роль, конечно, наряду со всеми подразделениями, специалистами всех видов и родов войск сыграла, как всегда, пехота. Традиционно, самая тяжелая работа достается пехотинцам. В этом случае, это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии", - сказал он.