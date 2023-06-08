Комитет Думы по обороне поддержал к I чтению законопроект о повышении призывного возраста

Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Заключение комитета в четверг было размещено в думской электронной базе.

Согласно тексту, "комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект в первом чтении". В нем указано, что правительство РФ и правовое управление Госдумы ранее высказали замечания к проекту, "которые не влияют на его концепцию и могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению".

13 марта группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие, несмотря на повышение призывного возраста, смогут отправиться на срочную службу с 18 лет. Кроме того, для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающих в запасе и не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, предусматривается возможность пройти ее по желанию.