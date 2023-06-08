Российские военные обеспечили выход 11 беженцев из оккупированной США зоны Эт-Танф в Сирии

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в республике Олег Гуринов уточнил, что зону покинули двое мужчин, трое женщин и шесть детей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие обеспечили выход 11 беженцев, включая шесть детей, из оккупированной США зоны Эт-Танф. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз обращает внимание на неблагополучную обстановку в лагере беженцев Рукбан. За сутки из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, обеспечен выход 11 беженцев", - сообщил Гуринов.

По его словам, благодаря помощи российских военных зону покинули двое мужчин, трое женщин и шесть детей. "США по-прежнему демонстрируют неготовность заниматься практическими вопросами содействия в восстановлении Сирии, продолжая искусственно затягивать процесс выхода беженцев и усугубляя гуманитарную катастрофу", - подчеркнул Гуринов.

Кроме того, он сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). "В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Гуринов.