Гладков заявил о планах создать региональную награду для героев белгородской самообороны

Инициатива имеет широкую общественную поддержу

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о наличии планов по созданию региональной награды, которую будут вручать отличившимся членам отрядов белгородской самообороны.

Об этом глава региона сообщил в ходе прямого эфира на своей странице "ВКонтакте".

"Есть такая инициатива - выпустить региональную награду и вручать ее отличившимся членам белгородской самообороны. Мне кажется, это правильная идея, обязательно ее сделаем", - сказал Гладков.

Он добавил, что инициатива имеет широкую общественную поддержу. "Десятки тысяч шебекинцев благодарны участникам отрядов белгородской самообороны, многих знают по именам, они реально крутые", - пояснил Гладков.

По его словам, члены отрядов белгородской самообороны оказывают большую помощь оставшимся жителям приграничья, несмотря на опасные условия. "Знаю многих лично, вижу их черные от усталости лица, но все равно они за рулем автомобиля, в броневиках, в касках, спасают, охраняют, помогают раненым, перекрывают дороги. То, что они делают, это нельзя назвать ничем другим кроме геройства. Они настоящие герои", - подчеркнул губернатор.

В конце мая Гладков сообщил, что численность отрядов территориальной обороны составляет почти 3 тыс. человек, семь батальонов расположены вдоль границы. Отряды тренируются в регионе с ноября 2022 года, они являются боеспособными единицами.