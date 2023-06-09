В Минобороны сообщили об уничтожении склада и двух групп ВСУ при отражении атак

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев отметил, что удалось ликвидировать три боевых машины пехоты

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группировка российских войск "Юг", отбивая атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях, уничтожила блиндаж и склад противника, а также скопление сил двух вражеских бригад. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"За сутки подразделениями Южной группировки войск отбиты три атаки противника на лисичанском и пять атак на александрокалиновском направлениях. Противник понес потери, а также у атакующих уничтожены три боевых машины пехоты: две в районе Белогоровки и одна под Первомайским. Артиллерией группировки также уничтожены блиндаж и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Белая Гора, скопление живой силы 114-й и 110-й отдельных механизированных бригад в районах населенных пунктов Делеевка и Украинское", - сообщил он.

По данным Астафьева, в результате контрбатарейной борьбы в районе Антоновки уничтожена вражеская самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и гаубица Д-30. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ" уничтожил беспилотный летательный аппарат противника типа "Фурия".