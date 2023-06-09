9 июня, 04:45
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об утрате части позиций ВСУ при попытке прорвать оборону сил России

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что на купянском, краснолиманском и донецком направлениях вооруженные формирования Украины не прекращают действия наступательного характера

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления на луганском тактическом направлении утратили часть своих позиций в результате контрудара российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В зоне ответственности южной группировки войск на луганском тактическом направлении противник продолжает действия наступательного характера. На купянском, краснолиманском и донецком направлениях вооруженные формирования Украины не прекращают действия наступательного характера, пытаясь прорвать нашу линию обороны", - сказал он.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что украинские войска "не достигли желаемого результата", а наоборот "потеряли контроль над своими позициями" в результате ответных действий Вооруженных сил РФ.

Марочко 7 июня сообщал ТАСС, что командование ВС Украины перебросило личный состав 81-й отдельной аэромобильной бригады для наступления на купянском направлении в зоне российской специальной военной операции. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация