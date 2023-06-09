В ЛНР сообщили об утрате части позиций ВСУ при попытке прорвать оборону сил России

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко отметил, что на купянском, краснолиманском и донецком направлениях вооруженные формирования Украины не прекращают действия наступательного характера

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления на луганском тактическом направлении утратили часть своих позиций в результате контрудара российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В зоне ответственности южной группировки войск на луганском тактическом направлении противник продолжает действия наступательного характера. На купянском, краснолиманском и донецком направлениях вооруженные формирования Украины не прекращают действия наступательного характера, пытаясь прорвать нашу линию обороны", - сказал он.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке подчеркнул, что украинские войска "не достигли желаемого результата", а наоборот "потеряли контроль над своими позициями" в результате ответных действий Вооруженных сил РФ.

Марочко 7 июня сообщал ТАСС, что командование ВС Украины перебросило личный состав 81-й отдельной аэромобильной бригады для наступления на купянском направлении в зоне российской специальной военной операции.